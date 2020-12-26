Салехард, , 19:26 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО за 25 декабря выявили 176 носителей коронавируса. Эти данные сообщает оперштаб.

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С весны в регионе обнаружили уже 31 244 заразившихся. Выздоровели пока 23 700.

849 пациентов находятся в больницах с внебольничными пневмониями и COVID-19. Состояние 62 граждан медики оценивают как тяжёлое. Двое находятся в крайне тяжёлом. 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 319 человек. Из них смерть троих подтвердили за последние сутки. Скончались два 69-летних и один 71-летний мужчины.