Кишинёв, , 19:07 — REGNUM Более 740 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Молдавии за последние сутки. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране было зафиксировано 746 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных коронавирусной инфекцией возросло до 140 996.

Также уточняется, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 126 651 пациент. При этом сообщается, что общее количество летальных исходов в Молдавии от COVID-19 в настоящее время составляет более 2,8 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили 815 случаев заражения коронавирусом.

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