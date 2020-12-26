Оренбург, , 19:00 — REGNUM В Оренбургской области за 25 декабря выявили ещё 179 заразившихся коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зафиксировали 27 846 ковид-пациентов. В стационарах пребывают 1200 граждан. Из них 319 находятся в тяжёлом состоянии, а 49 подключены к аппаратам ИВЛ.

С весны в регионе выздоровели 24 349 пациентов. А 320 скончались от COVID-19, в том числе смерть пятерых подтвердили за последние сутки.