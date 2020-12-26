Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге с COVID-19 и подозрением на него госпитализировали 936 пациентов, сообщили 26 декабря в Межведомственном городском координационном совете по противодействию коронавирусу. Этот показатель — на 92 случая меньше, чем было госпитализировано сутками ранее, однако на 23 случая больше, чем в прошлую субботу, 19 декабря (+2,5%).

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В целом о стабилизации эпидемического процесса свидетельствует снижение недельной суммы госпитализаций взрослых пациентов на 0,2%, отмечают в координационном совете.

Под медицинским наблюдением в Петербурге с подтвержденным ковидом на 26 декабря находится 73 536 пациентов, что на 4,3% больше, чем в прошлую субботу. Однако отмечается незначительное снижение числа активных больных в сравнении со вчерашним днем, а также увеличение количества выздоровевших, которое превысило число новых заболевших.

В Межведомственном совете заявляют об эффективности противоэпидемических мер в Петербурге.

«Однако это равновесие крайне неустойчиво, и процесс распространения инфекции может вновь усилиться в случае несоблюдения или преждевременного смягчения ограничительных мер», — заявили аналитики.

Напомним, за 25 декабря в Петербурге зафиксировано 3755 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 3906 человек, скончались 82 человека. С начала пандемии в регионе выявлено 223 336 случаев заражения. Выздоровели 133 111 человек. От COVID-19 скончались 7304 человека.

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