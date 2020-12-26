Москва, , 18:57 — REGNUM Мать 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова Клара скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщил сам Каспаров на своей странице в соцсети Twitter.

«С большим сожалением делюсь новостью о кончине моей мамы, Клары Каспаровой, — написал Каспаров. — Мой образец для подражания… Я люблю тебя, мама».

По его словам, Клара Каспарова являлась его мудрым советчиком и величайшим защитником, а также сильным человеком.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов сообщил, что Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни.

Читайте также: В возрасте 98 лет скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк