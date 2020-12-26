Москва, , 18:46 — REGNUM Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Российской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион призвал всех, у кого есть возможность, привиться от COVID-19 в 2021 году.

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«Я бы посоветовал всем, кто имеет такую возможность, вакцинироваться от коронавируса ‑ и тем, кто уже переболели, и в особенности, конечно, тем, кто еще не заболел», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит уточнил, что не участвует «в какой-то кампании по вакцинированию, как сейчас некоторые пишут: вот, церковь включилась в кампанию по вакцинированию», поскольку «сам сначала перенес эту болезнь, а потом, спустя несколько месяцев, вакцинировался».

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 в России уже стартовала. Сейчас прививаются лица из различных групп риска. Как только удастся нарастить промышленные объемы выпуска вакцины, начнется всеобщая вакцинация.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации дало разрешение на применение вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи, лицам старше 60 лет при массовой вакцинации.