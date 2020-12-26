Мадрид, , 17:51 — REGNUM В Испанию доставлена первая партия вакцины Pfizer от COVID-19. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил минздрав страны на странице в соцсети Twitter.

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«Первые дозы вакцины от COVID-19 прибывают в Испанию», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла в интервью ERT заявил, что существующие в настоящее время решения настолько эффективны, что достижение конца пандемии является только вопросом времени.

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