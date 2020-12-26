Стокгольм, , 17:20 — REGNUM На территории Швеции обнаружили штамм коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании. Об этом 26 декабря сообщила руководитель отдела Агентства общественного здравоохранения страны Сара Бюфорс, передает SVT.

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Отмечается, что новый штамм коронавируса был выявлен у жителя провинции Сёдерманланд. Этот человек приехал в Швецию из Британии, чтобы отметить Рождество с семьёй, уточнила Бюфорс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские ученые получили образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса и приступили к его изучению.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «британский штамм» вируса пока не был зафиксирован на территории России. В то же время она заверила, что российские вакцины от COVID-19 остаются эффективными против данной разновидности вируса.

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