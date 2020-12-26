Брюссель, , 17:05 — REGNUM Все страны — члены Европейского союза получили вакцину от COVID-19, сообщила 26 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Сегодня мы начинаем переворачивать страницу трудного года. Вакцина от COVID-19 была доставлена во все страны ЕС», — написала она на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19 совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.

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