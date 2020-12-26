Киев, , 16:00 — REGNUM На Украине за 2020 год врачи провели 118 трансплантаций органов, заявил 26 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, сообщает информационное агентство Украинские национальные новости (УНН).

Как минимум в два раза планируют увеличить этот показатель в 2021 году. За текущий год в стране провели восемь операций по пересадке сердца, девятнадцать — по пересадке печени, 91 — по пересадке почки.

«За весь 2020 год мы сделали 118 трансплантаций. То есть, нашими украинскими врачами было сделано 118 трансплантаций», — сообщил министр.

Степанов напомнил, что в 2019 году украинские врачи провели 78 трансплантаций. Не менее 250 операций по пересадке органов планируется осуществить на Украине в 2021 году и не отправлять украинских граждан за границу в частности для трансплантации печени и почек.

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Напомним, в августе 2020 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов представил план развития системы трансплантации органов до 2023 года, разработанный украинским правительством.