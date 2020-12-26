Вашингтон, 26 декабря 2020, 15:43 — REGNUM В США за минувшие сутки выявили почти 106 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистку по коронавирусу в Соединенных Штатах и во всем мире.
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Сообщается. что за прошедшие 24 часа медики в США выявили 105 906 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 1223 человека.
Стоит отметить, что накануне Университет Джжонса Хопкинса фиксировал суточный максимум выявленных случаев заражения — 249 тысяч случаев.
Напомним, что США остаются лидерами по числу случаев заражения коронавирусом среди всех стран мира.