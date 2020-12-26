Стокгольм, , 15:52 — REGNUM Несколько часов назад в Швецию прибыли первые грузовики с ковид-вакциной Pfitzer/BioNTech, отправленные с территории Бельгии. Вакцинация населения начнется через считанные часы. Об этом сообщила газета Aftobbladet.

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В Агентстве общественного здравоохранения Швеции подтвердили, что вакцина была доставлена согласно расписанию. В свою очередь государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что он очень рад по причине того, что первые дозы препарата наконец-то прибыли в Швецию.

«Приятно, что сейчас мы находимся на этом этапе и что в Швеции мы можем начать предлагать защиту от COVID-19 уже через считанные часы. На первом этапе вакцинированы будут те, кому это необходимо больше всего», — заявил Тегнелл.

Первые дозы вакцины, которых хватит на вакцинацию порядка 4 900 человек, будут доставлены во все регионы в течение сегодняшнего дня (26 декабря).