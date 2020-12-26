Киев, , 15:44 — REGNUM 78 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 зарегистрировали в украинской армии за минувшие сутки, сообщили 26 декабря в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Двенадцать военнослужащих из числа инфицированных были госпитализированы в медицинские учреждения, 64 носителя коронавируса лечатся дома под контролем медицинской службы. Восемь из них — работники ВСУ, 56 — военнослужащие.

На текущий момент в ВСУ коронавирусом инфицированы 2427 человек. 11 161 человек за весь период пандемии выздоровел, 37 человек — скончались.

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Напомним, за минувшие сутки на Украине зарегистрировали 7709 случаев заражения коронавирусной инфекцией.