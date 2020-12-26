Нарьян-Мар, , 15:25 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный выступил с критикой профильного департамента за то, что была провалена работа ПЦР-лаборатории, в результате чего семья из четырех человек по возвращении из отпуска вынуждена платить почти по 20 тыс. рублей за тесты на SARS-CoV-2. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

При этом ранее власти НАО ввели обязательное требование для всех въезжающих в округ, предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус.

«Мы должны дать возможность нашим жителям, если уж мы ввели такие жесткие меры, проходить ПЦР-тестирование по доступной цене. Представьте, семья из четырех человек, если куда-то летит, должна заплатить за ПЦР-тесты почти 20 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова Бездудного.

Также, как отметил губернатор НАО, он поручал свои подчиненным еще летом разрешить данный вопрос, чтобы стоимость ПЦР-теста не превышала 1,5 тыс. рублей.

«Сегодня мы предлагаем услугу за чудовищные деньги», — добавил он.

При этом, по словам Бездудного, затягивание сроков разрешения данной проблемы связано с поздним финансированием на уровне региона. Губернатор НАО дал поручение своему заместителю Евгении Шимко узнать детали соглашения о приобретении оборудования для ПЦР-лаборатории.

Отметим, завезти оборудование и организовать в регионе тестирование по доступным ценам собирались в декабре текущего года, однако в настоящее время закупку оборудования планируется провести только в начале марта 2021 года.