Ереван, , 15:24 — REGNUM В Армении за сутки выявили 586 носителей коронавирусной инфекции, сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

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По состоянию на 26 декабря в Армении подтвердили 157 349 случаев заражения SARS-CoV-2, 2752 из которых оказались смертельными (за сутки умерли 19 человек).

За весь период пандемии в республике выздоровели 138 669 носителей коронавируса (854 человека за сутки). На текущий момент лечение получают 15 257 инфицированных.

В Армении с начала эпидемии провели 581 386 тестирования на SARS-CoV-2, 2610 из которых — в минувшие сутки.