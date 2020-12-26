Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В Свердловской области за 25 декабря выявили 406 носителей коронавируса. Эти данные сообщает оперштаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Из них в Екатеринбурге пребывают 203 заразившихся. Также новые случаи выявлены в Асбесте, Алапаевске, Артёмовском, Дегтярске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе выявили уже 56 568 заразившихся. 602 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 238 подключены к аппаратам ИВЛ.