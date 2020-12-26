Воронеж, , 12:21 — REGNUM Домашний режим для жителей старше 65 лет продлили в Воронежской области. Решение было принято 25 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

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С предложением продлить сроки самоизоляции для пожилых людей до 31 января 2021 года выступил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, предложение поддержал губернатор Александр Гусев.

Как отмечалось на заседании, за последнюю неделю в регионе подтверждено 2710 случаев заражения коронавирусом. При этом около 53% всех случаев приходится на жителей в возрасте 40−65 лет, 28% — 18−39 лет. Заболеваемость среди граждан старше 65 лет снизилась с 99,2 до 89,9 на 100 тысяч населения.