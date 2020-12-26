Владимир, , 12:22 — REGNUM Во Владимирской области 26 декабря выявили 179 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 178 человек, восемь пациентов скончались.

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Всего во Владимирской области подтвердили 17 тыс. 676 положительных тестов на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 15 тыс. 939 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 447 пациента владимирских больниц.