Минск, , 12:26 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1916 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в республике выявили 184 922 носителя коронавируса, 164 538 из которых побороли инфекцию (2706 человек выздоровели за минувшие сутки), 1376 человек скончались от осложнений болезни (девять человек за сутки).

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За весь период эпидемии в республике выполнили 3 912 583 тестирования на SARS-CoV-2, 28 807 из которых пришлись на прошлые сутки.