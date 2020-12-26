Улан-Удэ, , 12:57 — REGNUM Бурятия получила из федерального бюджета 310 млн рублей дополнительных дотаций на покрытие первоочерёдных расходов. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба правительства республики.

«Финансирование в размере 310 млн рублей будет направлено на поддержку первоочерёдных расходов и мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета», — говорится в сообщении.

300 млн рублей из суммы, полученной регионом в соответствии с распоряжением правительства РФ от 24 декабря 2020 года, предназначены для компенсации выпадающих доходов предприятий ЖКХ. Десять млн рублей для выполнения отделочных работ получит Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ».

Как сообщало ИА REGNUM, средняя заработная плата, сложившаяся в Бурятии с января по октябрь 2020 года, является наименьшей в Дальневосточном федеральном округе — чуть больше 40 тысяч.

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