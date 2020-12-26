Волгоград, , 12:15 — REGNUM Новый максимум по выявленным носителям коронавируса установлен в Волгоградской области 26 декабря — 281 человек. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 34 тысячи. В стационарах находятся 6013 пациентов, выписаны 282 человека, шестеро скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтвердили 34 тыс. 052 случая заражения коронавирусом. В стационарах госпитализированы 5955 взрослых и 58 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1302 пациента. Общее количество выздоровевших составляет 32 тыс. 317 человек.

За минувшие сутки зарегистрировали шесть летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Таким образом, в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 433 человека.