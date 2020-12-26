Москва, , 12:26 — REGNUM За минувшие сутки самый малый прирост новых выявленных подтвержденных случаев заражения коронавирусом (0,5%) зафиксирован в Республике Тува и в Еврейской автономной области. Об этом 26 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Еврейская автономная область — 0,5%», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что прирост новых носителей SARS-CoV-2 в 0,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Карачаево-Черкесской Республике и Марий Эл, а также в Магаданской, Оренбургской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Кроме того, указывается, что Республиках Алтай, Мордовия, Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, в Нижегородской Иркутской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Красноярском, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях темп прироста случаев заражения коронавирусом составил 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России было выявлено 29 528 новых носителей коронавирусной инфекции.