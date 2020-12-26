Курск, , 12:07 — REGNUM В Курской области 26 декабря подтверждено 183 случая заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 186 человек, два пациента скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Всего в Курской области выявлено 19 тыс. 884 носителя инфекции. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1453 человека, в том числе 149 пациентов на ИВЛ. Выздоровели 18 тыс. 053 пациента.

За минувшие сутки от тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались две женщины. Всего в регионе зарегистрировано 285 летальных исходов.