Севастополь, , 12:05 — REGNUM В Севастополе за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 83 человек, данные опубликовала пресс-служба правительства города 26 декабря.

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«По состоянию на утро 26 декабря зарегистрированы 83 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от трёх до 85 лет. 96 человек выписаны после выздоровления. Скончалось пять человек в возрасте от 65 до 88 лет», — уточнили в пресс-службе.

За период пандемии в городе подтверждено уже 6 343 случая заражения коронавирусом, 5 944 человека выздоровели. Скончались 220 пациентов с коронавирусом. Лечение в стационарах продолжают 165 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, — 170.