Челябинск, , 12:03 — REGNUM В Челябинской области за 25 декабря подтвердили смерть ещё 15 пациентов с коронавирусом. Эти сведения 26 декабря приводит оперштаб.

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От COVID-19 скончались девять человек. Среди них четыре женщины 65, 70, 75 и 85 лет и пятеро мужчин в возрасте 68 лет, 71 год, 78 лет, 88 лет и 91 год.

Ещё шесть пациентов скончались от других заболеваний. У 40-летнего мужчины были казеозная пневмония и декомпенсированное лёгочное сердце, у 75-летней женщины — сахарный диабет и постинфарктный кардиосклероз, у 71-летнего мужчины — гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность, у 51-летнего мужчины — ВИЧ-инфекция и туберкулёз лёгких, у 64-летнего пациента — сахарный диабет и ишемический инфаркт головного мозга, а у 65-летнего — острый панкреатит и постинфарктный кардиосклероз.