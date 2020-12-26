Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 21 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря.

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Жертвами COVID-19 стали 13 женщин в возрасте от 58 до 93 лет и восемь мужчин в возрасте от 60 лет до 81 года. Все страдали несколькими хроническими заболеваниями.

Общее число жертв коронавируса в Ростовской области с начала пандемии достигло 1 тыс. 958 человек.

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