Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря. Накануне число случаев COVID-19 составило 388 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Положительный результат теста на коронавирус получили жители 43 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (147), Таганрог (15), Каменск-Шахтинский, Белокалитвинский, Неклиновский и Целинский районы (по 12). Чуть менее четверти заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 5,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии составило 49 тыс. 707 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили ещё 388 носителей коронавируса