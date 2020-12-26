Белгород, , 11:58 — REGNUM Ещё 186 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 26 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

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В целом в Белгородской области подтверждено 20 тыс. 899 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 17 тыс. 347 человек, из них 241 выписан за сутки. В стационарах находятся 858 пациентов, в том числе 115 на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2459 человек, на самоизоляции 8662 жителя.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Всего в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 235 человек.