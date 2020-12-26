Москва, , 11:55 — REGNUM Общее число выявленных в России случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2 с начала пандемии превысило три миллиона. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

В штабе сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 29 018 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом, с момента первых случаев заражения коронавирусом в России и до сегодняшнего дня в стране выявлено уже более 3 миллионов случаев.

Стоит отметить, что даже представители власти говорят о том, что реальный уровень заражения коронавирусом конечно же выше — не все случаи удается отследить, а кто-то переносит заражение «на ногах» без каких-либо симптомов (при этом являясь активным распространителем коронавируса).

Согласно данным Сбербанка (Сбериндекс) в России заражение коронавирусом перенесли уже 16,6 млн человек, а всего к концу года должны перенести заражение 11,3% населения страны.