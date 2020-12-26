Рязань, , 11:52 — REGNUM В Рязанской области 26 декабря подтверждено 136 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 139 человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Общее количество выявленных носителей инфекции в Рязанской области достигло 17 тыс. 455. Показатель заболеваемости составляет 1561,53 на 100 тыс. населения (по РФ — 2058,13 на 100 тыс. населения). Выздоровели 15 тыс. 958 человек.

По данным федерального оперативного штаба в регионе скончались ещё четыре пациента с подтверждённым положительным тестом на COVID-19. Всего зарегистрировано 145 летальных исходов.