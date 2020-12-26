Белгород, , 11:46 — REGNUM Три транша вакцины «Спутник V» ожидают в ближайшее время в Белгородской области. Всего поступит 67,1 тысячи доз, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В январе 2021 года поступит первый транш вакцины для двукратной иммунизации 4,5 тысячи человек. Затем регион получит ещё 22 тысячи доз, а после самую крупную партию — более 40 тысяч. Препарат будут распределять сразу по муниципалитетам, в которых развёрнуты межтерриториальные центры вакцинации.

Регистрация для добровольцев, желающих провакцинироваться от COVID-19, открыта на сайте департамента здравоохранения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём желании получить прививку ранее высказался врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

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