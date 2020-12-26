Воронеж, , 11:38 — REGNUM Воронежская область в первом квартале 2021 года получит 94,7 тыс. вакцины от COVID — 19. Об этом было заявлено на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Для хранения вакцины подготовлено необходимое морозильное оборудование. На данный момент прививки получили около полутора тысячи человек.

По данным оперштаба, за неделю в Воронежской области выявлено 2 710 заболевших COVID — 19: в более чем 80% у пациентов симптомы ОРВИ, в 10% случаев — симптомы пневмонии и до 10% — бессимптомное течение.