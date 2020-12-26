Брянск, , 11:40 — REGNUM За минувшие сутки в Брянской области подтверждено 202 случая заражения коронавирусом, столько же, сколько сутками ранее. В целом инфекцию выявили уже у более чем 22 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 22 тыс. 135 носителей COVID-19. Выздоровели после лечения 19 тыс. 660 человек, в том числе 245 выписаны за истекшие сутки.

Лаборатории провели 359 тыс. 726 исследований на коронавирус, из них 2681 тест проверен за сутки.