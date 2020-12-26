Красноярск, , 11:58 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки было выявлено 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, в том числе 89 — в Красноярске. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в Красноярском крае достигло 44 892. По данным ведомства, темп прироста за сутки составил 0,7%.

За прошедшие сутки в регионе скончался 21 пациент с диагнозом COVID-19, а общее число умерших достигло 1621.

Выздоровели в Красноярском крае 38 888 человек, в том числе 405 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 29 человек с коронавирусной инфекцией.

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