Воронеж, , 11:31 — REGNUM Бюджет Воронежа на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов утвердили депутаты Воронежской городской думы 26 декабря, сообщили в пресс-службе гордумы.

«Доходная и расходная части бюджета на 2021 год были увеличены за счет собственных средств бюджета городского округа на 130 000 тыс. рублей, в том числе зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета на содержание и капремонт детских спортивных школ, ремонт спортивных площадок, постановка на кадастровый учет земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования», — уточнили в пресс-службе гордумы.

Доходы бюджета Воронежа на 2021 год утверждены в сумме 22 млрд 538 млн рублей, расходы составят 23 млрд 218,5 млн рублей, дефицит — 680 млн 454 тыс. рублей.

По сравнению с бюджетом 2020 года параметры несколько выросли: доходы бюджета на текущий год при принятии документа были утверждены в сумме 20,2 млрд, расходы — 20,8 млрд. рублей.