Лондон, , 11:29 — REGNUM Новый «южноафриканский» штамм коронавируса и другие могут быть опасны не только из-за высокой контагиозности (заразности), но и тем, что антитела против первоначального SARS-CoV-2 могут быть менее эффективными. Об этом заявил профессор Питер Хорби, возглавляющий консультативную группу правительства Великобритании по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов в интервью газете Daily Mail.

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По словам профессора Хорби, крайнее беспокойство вызывает то, что возникшие мутации могут делать коронавирус SARS-CoV-2 более заразным, а также то, что антителам может быть труднее нейтрализовать мутировавший коронавирус.

«Это может облегчить повторное заражение и может означать, что вакцины могут быть менее эффективными», — сказал профессор.

Он пояснил, что на такое негативное развитие событий указывают структурные данные, которые, конечно, нужно проверять в дальнейшем в рамках лабораторных испытаний.

Напомним, что в последнее время в разных странах начали регистрировать различные штаммы коронавируса SARS-CoV-2. Так, отдельный штамм был зарегистрирован в Великобритании, что уже привело к некоторой панике и отгораживанию многих стран от Соединенного Королевства. Позднее в Великобритании заявили, что выявлен ещё один штамм коронавируса у пассажиров, приехавших из ЮАР.