Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки 19 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1568 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум пяти месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 декабря в регионе выявили 501 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 505 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 67 313 случаев.

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