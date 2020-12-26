Калуга, , 11:19 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов и депутат Законодательного собрания Александр Окунев 25 декабря посетили гимназию № 19, осмотрели музей боевой славы и пообщались с учениками и педагогами.

Руководители Калуги стали гостями музей боевой славы гимназии №19 Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, музей был открыт в апреле 1994 года, его открытию предшествовала многолетняя работа по сбору материалов поисковым отрядом и клубом интернациональной дружбы. Школьники организовали для гостей экскурсию, рассказали о боевом пути полка «Нормандия-Неман» и прочитали стихи о войне.

Учащиеся поискового отряда «Пламя» вели раскопки на полях сражений, собирали оружие, возвращали имена пропавшим без вести воинам. Найденное оружие послужило основой для экспозиции, посвящённой 50-й армии, освободившей город в декабре 1941 года.

В музее также размещены мемориальные доски в честь выпускников школы, погибших на Северном Кавказе, много внимания уделено первому директору школы, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Павловичу Ярокурцеву и Маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову.

Особое место в экспозиции музея посвящено прославленному авиаполку «Нормандия — Неман». Представлена информация о возникновении соединения, его боевом пути в годы Великой Отечественной, книги, документы, фотографии и личные вещи лётчиков.

Музей часто посещают гости из Франции.

«К сожалению, после окончания Второй мировой войны конфликты не прекратились, сегодня исполнился 41 год со дня ввода советских войск в Афганистан, немало вооружённых конфликтов произошло после распада СССР, — отметил Юрий Моисеев. — Несмотря ни на что, все мы должны оставаться патриотами родной страны, здесь наши корни, наша история. Выражаю искреннюю благодарность руководству школы и всему педагогическому коллективу за активную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны и заботу об увековечении памяти о подвиге советских воинов и воинов авиаполка «Нормандия-Неман».

Также глава Калуги поблагодарил учеников школы за их вклад в создание музея и неравнодушное отношение к памяти дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины.

Ученикам и педагогам были вручены благодарственные письма и подарки.