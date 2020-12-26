Симферополь, , 11:08 — REGNUM В Республике Крым за сутки подтверждено 342 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщили 26 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 338 новых случаях заражения.

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«За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 238 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — прокомментировал на странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего в Крыму за период пандемии подтверждено 23 498 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 373 человека, скончались 467 пациентов, в том числе восемь смертей зарегистрировано за минувшие сутки.