Белгород, , 11:07 — REGNUM Полный курс вакцинации от COVID-19 получила первая группа медицинских работников Белгородской области. Из 42 человек весь цикл прошли 38 медиков, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной группе.

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По данным главного внештатного эпидемиолога области Андрея Башкирева, освоены все 1042 дозы вакцины «Спутник V», которые прибыли в регион ранее. Полный курс по две прививки с интервалом в три недели завершили 38 из 42 медиков.

«Это те медицинские работники, которых провакцинировали ещё в октябре. В перерыве у четверых лиц появились катаральные явления, что является медицинским отводом, и они не получили законченный курс вакцинации. Однако в ходе исследований уровень напряжённости был достаточно высокий, позволяющий защитить от коронавирусной инфекции, что подчёркивает эффективность и безопасность данной вакцины», — подчеркнул Андрей Башкирев.

У добровольцев не зафиксировано ни одного случая побочных эффектов постиммунизации. Нежелательные проявления, допустимые инструкцией к вакцине, быстро купировались нестероидными противоспалительными и антигистаминными препаратами.

Прививочные пункты развёрнуты в пяти медицинских организациях.