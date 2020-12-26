Белгород, 26 декабря 2020, 11:07 — REGNUM Полный курс вакцинации от COVID-19 получила первая группа медицинских работников Белгородской области. Из 42 человек весь цикл прошли 38 медиков, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной группе.
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По данным главного внештатного эпидемиолога области Андрея Башкирева, освоены все 1042 дозы вакцины «Спутник V», которые прибыли в регион ранее. Полный курс по две прививки с интервалом в три недели завершили 38 из 42 медиков.
У добровольцев не зафиксировано ни одного случая побочных эффектов постиммунизации. Нежелательные проявления, допустимые инструкцией к вакцине, быстро купировались нестероидными противоспалительными и антигистаминными препаратами.
Прививочные пункты развёрнуты в пяти медицинских организациях.