* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 11:01 — REGNUM В Дагестане сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракт возле здания правоохранительных органов. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что ФСБ совместно с МВД смогли пресечь подготовку террористического акта в Махачкале. В ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Участники террористической группы планировали осуществить подрыв взрывного устройства рядом с одним из административных зданий правоохранительных органов, а затем совершить вооруженное нападение на сотрудников МВД по Республике Дагестан.

В оборудованном террористами тайнике и на месте их конспиративного проживания были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество боеприпасов и взрывное устройство. Также в мобильных телефонах террористов обнаружена переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Также решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц».