Калуга, , 10:59 — REGNUM Депутат городской Думы Калуги, руководитель Калужского областного отделения «Боевого братства» Андрей Голубев принял участие в митинге, посвященному начала войны в Афганистане.

Депутат Городской Думы Калуги, руководитель Калужского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Андрей Голубев принял участие в митинге, посвященный дню ввода войск в Афганистан Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской Думы Калуги, на митинге присутствовали ветераны боевых действий, юнармейцы из школ города и ребята из движения «Волонтёры Победы». У каждого из ребят были в руках портреты военнослужащих-калужан, погибших в горячих точках.

Ветераны военных конфликтов Вячеслав Хомутов, Алексей Гунько, Анатолий Исаченко, руководитель Калужского областного отделения «Боевого братства» Андрей Голубев говорили о том, что в сердцах навсегда останутся светлая память, искренняя гордость за земляков, с честью выполнивших свой воинский и интернациональный долг, показавших всему миру пример бескорыстного служения своему Отечеству.

Были названы имена всех воинов, призванных из Калуги, и погибших в разных «горячих точках». После минуты молчания к подножию памятника воинам-интернационалистам и монументу «Журавли» были возложены венок от Калужского «Боевого братства» и цветы от участников митинга.

Организаторы памятной встречи — областное и городское отделения общественной организации «Боевое братство», Калужская городская организация инвалидов войны в Афганистане.

25 декабря 1979 года, 41 год назад, началась Афганская война, унёсшая жизни более 15 тысяч советских военнослужащих. Также в декабре исполнилось 25 лет с начала боевых действий на Северном Кавказе.

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