Москва, , 10:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации дало разрешение на применение вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи, лицам старше 60 лет при массовой вакцинации. Об этом сегодня, 26 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

По словам Мурашко, многочисленные экспертизы подтвердили, что вакцина «Спутник V» в достаточной степени безопасна и эффективна для лиц старше 60 лет.

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше», — сказал министр здравоохранения.

Напомним, что масштабная вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 в России уже стартовала. Сейчас прививаются лица из различных групп риска. Как только удастся нарастить промышленные объемы выпуска вакцины, начнется всеобщая вакцинация.