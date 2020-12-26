Москва, 26 декабря 2020, 10:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации дало разрешение на применение вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи, лицам старше 60 лет при массовой вакцинации. Об этом сегодня, 26 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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По словам Мурашко, многочисленные экспертизы подтвердили, что вакцина «Спутник V» в достаточной степени безопасна и эффективна для лиц старше 60 лет.
Напомним, что масштабная вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 в России уже стартовала. Сейчас прививаются лица из различных групп риска. Как только удастся нарастить промышленные объемы выпуска вакцины, начнется всеобщая вакцинация.