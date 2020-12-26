Киев, , 09:40 — REGNUM На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 7709 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил 26 декабря министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом глава украинского минздрава написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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С начала пандемии в стране выявили 1 019 876 инфицированных, 651 917 из которых выздоровели (5145 человек за сутки), 17 702 — умерли (121 человек за сутки).

За минувшие сутки в медицинские учреждения Украины были госпитализированы 2888 пациентов с диагнозом «COVID-19».

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Максимальное число случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки выявили в Днепропетровской, Львовской областях (по 676 случаев), Киевской области (568 случаев), Одесской и Запорожской областях по 513 и 445 случаев соответственно.

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