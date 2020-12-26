Ташкент, , 09:30 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на 25 декабря зарегистрировано 76 666 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, за сутки было выявлено 98 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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74 093 инфицированных побороли инфекцию (численность выздоровевших увеличилась за сутки на 182 человека). В процентном соотношении показатель выздоровления в республике составил 97%.

На текущий момент на лечении в медицинских учреждениях находится 1961 пациент, состояние 162 из них врачи оценивают как тяжелое, 32 — как критическое.

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