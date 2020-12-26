Бишкек, , 09:13 — REGNUM 157 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Киргизии в минувшие сутки, сообщили 26 декабря в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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За весь период пандемии в республике выявили 80 182 случая заражения SARS-CoV-2,

300 носителей коронавируса выздоровели за прошлые сутки. Всего в республике с начала эпидемии SARS-CoV-2 коронавирус преодолели 74 477 человек.

В Киргизии 1344 инфицированных скончались от осложнений, вызванных коронавирусом с начала пандемии. За сутки было зарегистрировано четыре летальных исхода.

На данный момент лечение в условиях стационаров медицинских учреждений республики получают 1303 пациента, в амбулаторных условиях — 2155 человек.

За весь период эпидемии коронавирус в Киргизии выявили у 4095 медицинских работников (за сутки зарегистрировано три новых случая инфицирования), 3873 из которых выздоровели. За сутки в республике выписали из стационаров медицинских учреждений три медицинских работника, пятеро медработников завершили соблюдение режима самоизоляции в домашних условиях.