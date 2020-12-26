Красноярск, , 08:56 — REGNUM В Красноярске из-за сильных морозов с вечера 26 декабря на трое суток вводится режим неблагоприятных метеоусловий — «чёрного неба». Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

«С 19 часов 26 декабря 2020 г. до 19 часов 29 декабря 2020 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении ведомства.

По прогнозу метеорологов, в ближайшие три дня в Красноярске, помимо 30-градусных морозов, ожидается маловетреная погода, что способствует накоплению в городской атмосфере опасных канцерогенов.

Из показаний датчиков, установленных общественниками, в 12:50 по местному времени практически во всех районах краевой столицы уровень загрязнения воздуха находился в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 24 декабря в связи с похолоданием вновь значительно ухудшилась экологическая обстановка — в воздухе во многих районов города с утра было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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