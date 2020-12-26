Мехико, , 07:04 — REGNUM В Мексике за минувшие сутки скончались 665 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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По его данным, всего с начала пандемии в этой латиноамериканской стране от осложнений COVID-19 умерли 121 837 человек. Также за 25 декабря в Мексике выявили еще 9679 носителей коронавируса нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 1 372 243.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Мексике началась кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. В первую очередь прививки получат медицинские работники. Отмечалось, что вакцинация будет проводиться американским препаратом, созданным компанией Pfizer.