Анкара, 26 декабря 2020, 06:20 — REGNUM Соглашение о поставке 4,5 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech совместно американской Pfizer, подписали власти Турции, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа на пресс-конференции.
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Указанное количество должно было предоставлено республике до конца марта следующего года. При этом 550 тысяч доз вакцины поставят в Турцию не позднее первой недели января 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, о планах турецких властей по приобретению 4,5 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech стало известно 24 декабря.
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