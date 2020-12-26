Улан-Удэ, , 07:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 24 955. Об этом утром 26 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 13 475 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 567 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1425 больных. На амбулаторном лечении находится 873 человека, наблюдается 4372 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 22 090 (+262) человек.

В реанимации остаются 86 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 58 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 56,4% — из 2528 перепрофилированных коек заняты 1425.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии, после девяти месяцев простоя, связанного с эпидемией коронавируса, возобновили работу театры и концертные площадки.

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